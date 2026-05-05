Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх БПЛА на подлёте к Москве
Система ПВО Минобороны уничтожила ещё три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Около трёх часов назад на подлёте к Москве были сбиты ещё четыре беспилотника. Тогда градоначальник также сообщил, что угроза была оперативно нейтрализована. На фоне атаки дронов в московских аэропортах возникли серьёзные изменения в расписании. Около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Задержки и отмены затронули Внуково, Шереметьево и Домодедово. Часть рейсов перенаправили в другие города.
