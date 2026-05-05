Воздушная тревога объявлена в Киеве и десяти областях Украины

В украинской столице и прилегающей области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в десяти регионах страны.

По данным официального ресурса для оповещения населения, под угрозой находятся Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.

Местным жителям рекомендуют проследовать в укрытия. Информация о целях и возможных пусках пока не разглашалась.

Ранее сообщалось о появлении огромного столба дыма в районе морского порта Одессы после взрыва. Дым виден за несколько километров от места происшествия. Официальной информации о причинах возгорания, возможных повреждениях и пострадавших пока не приводится.

