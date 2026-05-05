Краснов назначил Александра Гудимова врио председателя Верховного суда Дагестана

В понедельник президент России Владимир Путин принял отставку главы республики Сергея Меликова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Фёдора Щукина. До этого он с марта 2024 года занимал должность председателя Верховного суда Дагестана. О предстоящих изменениях стало известно ещё в конце апреля. Тогда сообщалось, что Сергей Меликов переходит на другую работу, а кандидатура его преемника уже одобрена. По словам Путина, новому руководителю Дагестана предстоит продолжить работу, которую вели Меликов и его предшественники. Между тем сам политик в прощальном обращении попросил отложить его новое назначение, чтобы помочь преемнику в республике.