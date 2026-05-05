Краснов назначил Александра Гудимова врио председателя Верховного суда Дагестана
Обложка © Telegram/Фемида Дагестана
Заместитель председателя Верховного суда Дагестана Александр Гудимов стал временно исполняющим обязанности председателя высшей судебной инстанции республики. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
«Приказом председателя Верховного суда Российской Федерации И.В. Краснова от 5 мая 2026 года осуществление полномочий председателя Верховного суда Республики Дагестан (ВС РД) возложено на заместителя председателя ВС РД А.С. Гудимова», — говорится в сообщении.
В понедельник президент России Владимир Путин принял отставку главы республики Сергея Меликова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Фёдора Щукина. До этого он с марта 2024 года занимал должность председателя Верховного суда Дагестана. О предстоящих изменениях стало известно ещё в конце апреля. Тогда сообщалось, что Сергей Меликов переходит на другую работу, а кандидатура его преемника уже одобрена. По словам Путина, новому руководителю Дагестана предстоит продолжить работу, которую вели Меликов и его предшественники. Между тем сам политик в прощальном обращении попросил отложить его новое назначение, чтобы помочь преемнику в республике.
