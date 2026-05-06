СК: Эксперт по аккредитации предстанет перед судом за взятки на Камчатке

Эксперт по аккредитации из Нижнего Новгорода пойдёт под суд за получение взяток на сумму свыше одного миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.

Следствие установило два эпизода преступной деятельности. В сентябре-октябре 2025 года обвиняемый, назначенный Федеральной службой по аккредитации руководителем экспертной группы, потребовал 250 тысяч рублей от заведующей лабораторией рыбной компании. Средства он получил через фиктивный договор с подконтрольной ему организацией. За эти деньги чиновник провёл предварительную оценку документов и видеоматериалов. Он также составил заключение и акт, которые позволили компании пройти аккредитацию.

В ноябре-декабре 2025 года тот же фигурант выдвинул требования другой коммерческой организации. Она занималась мониторингом окружающей среды. Эксперт запросил уже 800 тысяч рублей. В случае отказа он пригрозил заведомо не выдать аккредитацию. Получив деньги тем же способом, обвиняемый передал компании образцы документов и указал на устранимые недостатки. Затем он составил положительное заключение и акт.

У подсудимых провели обыски. Суд наложил арест на их имущество. Материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.

