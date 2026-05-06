В Запорожской области операторы «Востока» сорвали подвоз штурмовиков ВСУ

В Запорожской области операторы FPV-дронов «Восточной» группировки войск пресекли попытку украинских сил перебросить штурмовые группы к линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Перемещение бронетехники украинских подразделений выявили расчёты разведывательных беспилотников. Техника двигалась в направлении передовых позиций, где планировалось сосредоточение резервных сил. Вскоре бронемашины были атакованы дронами.

В результате ударов были уничтожены американские бронетранспортёры М113, бронированные машины M1117, автомобили HMMWV. Как отметили в ведомстве, действия разведывательных и ударных расчётов координировались в единой системе управления. Передача данных о целях и подтверждение их поражения велись в режиме реального времени.

Ранее группировка войск «Юг» на трёх направлениях за сутки уничтожила 11 антенн связи и беспилотников, 8 наземных робототехнических комплексов ВСУ. Кроме того, уничтожены 39 блиндажей и укрытий с живой силой, а также сбиты 10 вражеских дронов. «Северная» группировка за сутки ликвидировала 65 тяжёлых боевых октокоптеров R-18 и 61 пункт управления беспилотной авиацией. Также были сбиты 142 БПЛА.