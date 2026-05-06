6 мая, 04:07

Сальдо сообщил о тяжёлой обстановке в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо описал напряжённую ситуацию в Херсоне. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«Из Херсона поступают сведения о тяжёлой обстановке. Люди говорят о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости», — уточнил Сальдо.

Часть данных, как пояснил губернатор, поступает по закрытым каналам связи. Поэтому раскрывать детали не представляется возможным. Сальдо отметил, что приоритетом остаётся защита жителей правобережья. Он добавил, что оценка ситуации формируется на основе поступающих сигналов и обращений.

Ранее Владимир Сальдо также заявлял о действиях киевских властей в отношении жителей Херсона. По его информации, людей принуждали покидать город. Для этого применялись методы обмана и различные манипуляции. Как утверждал губернатор, после выезда гражданам не оказывалась необходимая помощь. Людей бросали на произвол судьбы на новых местах.

Антон Голыбин
