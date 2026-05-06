До 37 выросло число пострадавших в результате атаки ВСУ на Чебоксары

До 37 выросло число пострадавших в результате атаки Украины на Чебоксары, из них 11 остаются в больнице, сообщил Минздрав Чувашии.

Украинские дроны и ракеты атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая. По последним данным, в результате атаки погибли два человека, повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживает 8,5 тысяч человек. В Чувашии введён режим ЧС регионального характера. СК возбудил дело о теракте.