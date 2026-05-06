Путин назвал подвиг воинов Великой Отечественной вечным примером

В распоряжении ТАСС оказалось поздравительное послание президента России Владимира Путина ко Дню Победы. В нём он отметил подвиг поколения, которое освободило страну и мир от нацизма.

Глава государства подчеркнул, что для россиян 9 Мая остаётся священным праздником. По его словам, этот день всегда связан с гордостью за отцов, дедов и прадедов.

«Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир, — отметил глава государства. — Их стойкость, сила дух и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к Родине, личной сопричастности к ее судьбе».

Путин заявил, что пример воинов Великой Отечественной войны навсегда останется с россиянами. Он назвал их стойкость и веру в правое дело нравственным ориентиром для следующих поколений. В поздравлении президент отдельно выделил связь памяти о Победе с личной ответственностью за судьбу страны. По его словам, подвиг фронтовиков и тружеников тыла остаётся частью общей исторической памяти.

День Победы в России отмечают 9 мая. В этот день вспоминают участников Великой Отечественной войны, погибших на фронте, тружеников тыла и всех, кто приближал Победу.