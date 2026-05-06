День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 09:53

Появились фото с места падения самолёта под Омском, где погибли два человека

Место крушения легкомоторного самолёта в Омской области. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Место крушения легкомоторного самолёта в Омской области. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Западно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала фотографию с места крушения легкомоторного самолёта в Омской области. На опубликованном снимке видны серьёзно повреждённые фрагменты воздушного судна после аварии.

Место крушения легкомоторного самолёта в Омской области. Фото © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Место крушения легкомоторного самолёта в Омской области. Фото © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

По данным ведомства, борт потерпел крушение примерно в четырёх километрах от точки взлёта. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают специалисты.

Одномоторный самолёт врезался в здание в Бразилии, есть погибшие
Одномоторный самолёт врезался в здание в Бразилии, есть погибшие

Напомним, что сегодня, 6 мая, в Омской области произошло крушение легкомоторного самолёта, выполнявшего авиационный мониторинг лесных пожаров. Потерпевшее крушение воздушное судно «Аэропракт-22» принадлежало компании ООО «Авиабаза» и использовалось для наблюдения за лесными пожарами. В результате авиакатастрофы погибли два человека.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • ЧП
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar