Появились фото с места падения самолёта под Омском, где погибли два человека
Место крушения легкомоторного самолёта в Омской области. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Западно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала фотографию с места крушения легкомоторного самолёта в Омской области. На опубликованном снимке видны серьёзно повреждённые фрагменты воздушного судна после аварии.
По данным ведомства, борт потерпел крушение примерно в четырёх километрах от точки взлёта. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают специалисты.
Напомним, что сегодня, 6 мая, в Омской области произошло крушение легкомоторного самолёта, выполнявшего авиационный мониторинг лесных пожаров. Потерпевшее крушение воздушное судно «Аэропракт-22» принадлежало компании ООО «Авиабаза» и использовалось для наблюдения за лесными пожарами. В результате авиакатастрофы погибли два человека.
