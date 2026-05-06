Фотокорреспондент ТАСС Александр Полегенько попал под удар украинского беспилотника в Васильевке Запорожской области, несмотря на объявленный Киевом «режим тишины». Дрон ВСУ атаковал автомобиль журналиста, когда тот снимал разрушения в прифронтовом городе.

Полегенько сообщил, что сам цел, а машина получила незначительные повреждения.

«Решил поехать поснимать прифронтовую Васильевку. Приехал на машине, только припарковал — прилёт, дрон. Машина повреждена не сильно. Сам я цел», — приводит ТАСС слова Полегенько.

Как уже писал Life.ru, ночь с 5 на 6 мая должна была начаться с так называемого «режима тишины», который в одностороннем порядке инициировал Владимир Зеленский. Однако ВСУ встретили этот период атакой на Крым. В результате удара по Джанкою погибли пять мирных жителей. После этого российские военные нанесли ответный комбинированный удар по заранее разведанным целям на территории противника. Под удар попали стартовые площадки беспилотников и места их складирования.

Между тем, в мире тоже недовольны тем, что Украина атакой на Крым проигнорировала перемирие к 9 Мая. Журналист Чей Боуз также заявил, что Киев атаковал Крым за несколько минут до введения Зеленским «режима тишины», а затем отказался соблюдать перемирие в честь Дня Победы, обвиняя в нарушениях Россию.