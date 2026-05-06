Фигуранту дела Лерчек хотят увеличить срок до 4 лет: прокуратура сочла приговор мягким

Прокуратура попросила ужесточить наказание Роману Вишняку, фигуранту дела блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Сейчас Мосгорсуд рассматривает жалобу на его приговор.

Ранее Вишняку назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Теперь обвинение просит увеличить срок до 4 лет колонии общего режима.

«Прокуратура считает, что суд первой инстанции назначил Вишняку чрезмерно мягкое наказание. При этом никаких особых обстоятельств, обосновывающих это наказание, в деле нет. В связи с этим прокуратура требует ужесточить Вишняку наказание, назначив ему 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — зачитала судья в среду апелляционное представление прокурора.

Вишняк проходит по делу, связанному с валютными операциями и выводом денег за рубеж. В январе суд приговорил его к 2,5 года колонии и штрафу 500 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда. По данным суда и СМИ, Вишняк признал вину, заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания по делу Чекалиных. Из-за этого его материалы рассматривались отдельно.

Дело Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина стало одним из самых громких процессов против блогеров. Следствие связывало его с выводом более 250 млн рублей за границу с использованием подложных документов.

Теперь апелляционная инстанция должна решить, останется ли наказание Вишняку прежним или срок увеличат. Приговор первой инстанции ещё не стал окончательной точкой в этом эпизоде дела.