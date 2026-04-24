Семь лет и штраф почти 195 млн: защита Артёма Чекалина пошла в апелляцию

Защита Артёма Чекалина обжаловала приговор по делу о выводе денег в ОАЭ. Ранее бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, приговорили к семи годам колонии общего режима.

Гагаринский суд Москвы признал Чекалина виновным в незаконном выводе за рубеж более 250 млн рублей. По версии обвинения, деньги переводились в ОАЭ с использованием подложных документов.

Кроме срока в колонии, суд назначил ему штраф в размере 194,5 млн рублей. После оглашения приговора Чекалина взяли под стражу прямо в зале суда. До этого он находился под домашним арестом.

Дело связано с доходами от интернет-проектов и фитнес-марафонов, которые проводили Чекалины. Следствие считало, что часть средств была выведена на иностранные счета через фиктивные документы и структуры в ОАЭ. Во время процесса Чекалин вину не признал. Защита настаивала на оправдательном приговоре и теперь будет добиваться пересмотра решения в апелляции.

История Чекалиных тянется с 2023 года, когда к Лерчек и её тогдашнему супругу возникли претензии из-за налогов и финансовых операций. Сначала резонанс был связан с блогерским бизнесом, марафонами и крупными доходами в соцсетях, а позже отдельным эпизодом стало дело о переводе средств за границу.

Теперь дальнейшая судьба Чекалина будет зависеть от рассмотрения жалобы. Если вышестоящая инстанция оставит приговор без изменений, ему предстоит отбывать назначенный срок и выплатить крупный штраф.