После атаки украинских беспилотников на Джанкой в Крыму больше всего пострадала привокзальная часть города. О последствиях рассказала местная жительница Антонина в беседе с RG.ru.

«Беспилотники ударили в соседний дом: повреждены балконы и крыша», — сообщила женщина. По её словам, во дворе повреждённого здания «буквально нет живого места».

На припаркованных рядом машинах остались следы, похожие на пулевые. Также разрушен вход в вокзал, на соседних улицах повреждены гостиница и магазины. На асфальте зияют воронки от взрывов.

Напомним, что пять мирных жителей Джанкоя погибли в результате удара украинских дронов. Глава Крыма Сергей Аксёнов принёс соболезнования семьям и близким тех, кто не выжил в результате зверств киевского режима, а также заверил, что родственникам погибших окажут всю требуемую помощь. В МИД РФ отметили, что это является актом терроризма со стороны Киева.