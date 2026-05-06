Одним из четырёх погибших в хостеле в Петербурге оказался поэт Павел Мамушкин

В одном из хостелов на Загородном проспекте в Петербурге были обнаружены тела четверых постояльцев. Среди погибших — 37-летний поэт и музыкант Павел Мамушкин, сообщает источник «КП-Петербург».

Артист был известен в узких кругах, выступал в книжном клубе. На месте происшествия следователи нашли порошкообразное вещество и использованные шприцы. На телах — следы от инъекций.

«Возможно, миссия Павла была в его музыкальном и поэтическом творчестве, которое он оставил после себя», — пишут знакомые погибшего в соцсетях.

Напомним, что инцидент произошёл два дня назад — 4 мая. Следователи подчеркнули, что признаков насилия нет. Предварительная версия — смертельная передозировка наркотиками. Жертвам было не больше 40 лет. Возбуждено уголовное дело.