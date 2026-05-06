Просится на снег: На Сахалине подобранный на улице кот удивил хозяйку и возмутил соседей

Жительница Поронайска Кристина подобрала бездомного кота, но животное оказалось с необычной привычкой — оно отказывается ходить в лоток и просится на снег.

Кот справляет нужду на улице.

«Нашла на улице, отнесла домой. В лоток сходил пару раз, а потом начал мяукать у двери. Купили шлейку, вынесли в снег — сделал дела», — рассказала женщина 360.ru.

Сейчас снег тает, и хозяйка переживает: кота придётся приучать к лотку и обследовать, чтобы исключить проблемы с почками. Однако некоторые соседи расценили выгул как жестокое обращение. Кристина недоумевает: «Где они видели, что кота опрокинули или ударили? Ему так нравится, он так хочет!».

Женщина признаётся: постоянно выгуливать питомца трудно из-за работы и детей. Скоро этим займётся зоозащитник. Другая соседка вступилась за семью.

«Многие могут подтвердить — котик ходит на улицу в туалет. Хозяева сами подобрали его и не смогли бросить», — сказала она.

