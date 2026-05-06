Патриарх Кирилл провёл литургию в храме ВС РФ в преддверии Дня Победы

В Главном храме Вооружённых Сил России прошла Божественная литургия, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Богослужение возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба Минобороны.

Белоусов и участники парада Победы присутствовали на литургии в Главном храме ВС РФ.

Вместе с военнослужащими, готовящимися к параду на Красной площади, молитву разделили министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель генерал армии Виктор Горемыкин, представители центрального аппарата Минобороны и прихожане храма.

По окончании литургии патриарх Кирилл провёл особый молебен, посвященный 81-й годовщине Победы, и удостоил начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого Патриаршей наградой – Орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени. Затем предстоятель Церкви обратился к собравшимся с проповедью и поздравил всех с великим праздником – Днём Победы.

Напомним, 9 Мая в Москве в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдёт Парад Победы. Однако из-за оперативной обстановки суворовцы, нахимовцы, кадеты и колонна военной техники в парадном расчёте на Красной площади задействованы не будут. Однако воздушная часть парада в планах — лётчики штурмовиков Су-25 в финале раскрасят небо Москвы в цвета флага России. Они сегодня и провели репетицию. Также в ходе трансляции покажут работу военнослужащих всех видов и родов войск на СВО.