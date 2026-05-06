Пожар охватил 17 строений в Злынковском районе Брянской области

В Брянской области произошёл крупный пожар. В посёлке Вышков Злынковского района одновременно загорелись почти два десятка строений. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, публикуя кадры с места.

Сообщение о возгорании нескольких строений на улице Ворошилова поступило в оперативную дежурную смену 6 мая. После прибытия пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что огонь охватил сразу 17 строений. Силы и средства МЧС работали по повышенному рангу пожара.

К настоящему моменту возгорание локализовано. Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара и размер ущерба уточняются.

Ранее крупный пожар произошёл в Томской области. В селе Новоильинка Шегарского района огонь начался с жилого дома на улице Рабочей, а затем быстро перекинулся на соседние постройки. Губернатор региона Владимир Мазур сообщал, что пламя повредило почти 20 домов. Площадь возгорания составляла около 2,5 тысячи квадратных метров. Предварительной причиной возгорания называли перехлёст проводов линии электропередач.