«Я уже никогда не была прежней»: Джейн Фонда простилась с бывшим мужем Тедом Тёрнером

Джейн Фонда публично отреагировала на смерть своего бывшего мужа, основателя CNN Теда Тернера. Медиамагнат умер в США в возрасте 87 лет. Актриса опубликовала совместное фото с Тернером и призналась, что брак с ним сильно изменил её жизнь.

Фонда была замужем за бизнесменом с 1991 по 2001 год.

«Он ворвался в мою жизнь - великолепный, романтичный, дерзкий пират, - и я уже никогда не была прежней», — написала актриса.

Фонда отметила, что Тернер помог ей поверить в себя и придал уверенности. По словам звезды, он многому её научил — от отношения к природе и дикой фауне до бизнеса и стратегического мышления.

«Тед был непревзойденным стратегом», — рассказала Джейн.

При этом актриса не стала идеализировать их отношения. Она признала, что жить рядом с таким человеком было непросто, но назвала этот опыт важным и стоящим. На смерть Тернера также отреагировал Дональд Трамп. Он назвал основателя CNN «одним из величайших людей всех времен» и написал, что бизнесмена, по его мнению, тяжело задело то, как телеканал изменился после продажи.

Тед Тернер вошёл в историю как человек, создавший CNN и фактически запустивший эпоху круглосуточных телевизионных новостей. Помимо медиа, он занимался благотворительностью, поддерживал экологические проекты и выступал за ликвидацию ядерного оружия.