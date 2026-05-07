СК начал проверку инцидента на шахте «Алардинская» в Кузбассе
Следственный комитет организовал доследственную проверку после инцидента на шахте «Алардинская». Причина — возможное нарушение требований промышленной безопасности, а именно статья 217 УК РФ.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — уточнили в ведомстве.
Напомним, в Кузбассе на поверхность вывели всех 132 работников шахты «Алардинская». Власти региона уточнили, что пострадавших нет. Экстренные службы отработали оперативно, жертв удалось избежать. На шахте датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, из-за чего началась эвакуация горняков. На месте были развёрнуты подразделения военизированного горноспасательного отряда и профильные службы.
