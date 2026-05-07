СК начал проверку инцидента на шахте «Алардинская» в Кузбассе

Следственный комитет организовал доследственную проверку после инцидента на шахте «Алардинская». Причина — возможное нарушение требований промышленной безопасности, а именно статья 217 УК РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — уточнили в ведомстве.