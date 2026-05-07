Беглый иноагент Владимир Кара-Мурза* переобъявлен в розыск в РФ

Иноагент Владимир Кара-Мурза*, уже заочно обвиняемый в государственной измене и распространении ложных сведений о Российской армии, снова объявлен в розыск МВД РФ. Об этом свидетельствуют данные базы министерства.

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил оппозиционера к 25 годам лишения свободы. В августе 2024-го его включили в обменный список между Россией и западными странами. Позже в отношении Кара-Мурзы* выдвинули новые заочные обвинения — теперь уже по статьям о фейках про армию и участии в экстремистском объединении.

«Кара-Мурза Владимир*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — указано в ведомственной базе.

В отношении фигуранта открыто пять исполнительных производств. Причина — неоплаченные штрафы за нарушение законодательства об иностранных агентах. Согласно документам, оппозиционер размещал посты в соцсетях без обязательной маркировки и не передавал сведения о себе в уполномоченные органы, за что его неоднократно штрафовали. В настоящий момент приставы пытаются взыскать с Кара-Мурзы* 170 тысяч рублей, а также дополнительно более 39 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора.

