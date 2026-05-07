7 мая, 09:25

«Головокружение от успехов»: Медведев сравнил амбиции ВСУ с армией Ирака 90-х

Обложка © Life.ru

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил нынешнюю Украину с Ираком времён Саддама Хусейна. По его мнению, власть в Киеве рискует повторить судьбу этой страны.

Политик обратил внимание на хвастливые заявления Владимира Зеленского о том, что ВСУ обладают «самым богатым боевым опытом из всех европейских армий». Медведев напомнил, что в конце 1980-х годов точно так же описывали иракскую армию.

«Куда в итоге завели подогреваемые западниками амбиции и «головокружение от успехов» у руководства Ирака уже в 1990 году, все хорошо помнят. У временщиков с Банковой есть все шансы повторить этот путь», — указал зампред Совбеза в статье, опубликованной RT.

Кремль уличил европейские столицы в нежелании искать мирный путь по Украине

А ранее Life.ru писал, что в 2026 году конфликт на Украине может развиваться по трём сценариям. Наиболее вероятным развитием событий представляется дальнейшее затягивание конфликта, переходящего в фазу позиционной войны. Переговорный процесс, скорее всего, останется безрезультатным, пишет The Wall Street Journal.

Дарья Нарыкова
