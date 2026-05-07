7 мая, 09:45

Песков заявил, что Кремль не знает о цели визита Умерова в США

Обложка © Life.ru

В Кремле не знают, зачем секретарь СНБО Украины Рустем Умеров может отправиться в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее СМИ писали, что Умеров на этой неделе может встретиться в США со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. На этом фоне журналисты спросили Пескова, может ли возможная поездка украинского представителя означать скорый визит российских переговорщиков или возобновление контактов по украинскому треку.

«Сменит ли он свою сущность?» Азаров усомнился в искренности Киева при любых переговорах

«Мы не знаем, зачем Умеров собирается лететь в Америку», — сказал представитель Кремля.

Других подробностей он не привёл. В Москве пока не связывают сообщения о поездке Умерова с возможным запуском нового переговорного формата.

BZ: Зеленский оказался в центре скандала из-за Миндича и Умерова

Стив Уиткофф ранее упоминался в контексте дипломатических усилий администрации США. Поэтому любая информация о его возможных контактах с украинскими представителями вызывает внимание.

Марина Фещенко
