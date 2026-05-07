«Бессмертный полк» прошёл на дерби «Спартака» и ЦСКА

Российский футбольный союз и движение «Бессмертный полк России» при поддержке Управления Президента РФ по общественным проектам и Минспорта провели акцию памяти на финальном матче Пути регионов – Кубка России «Спартак» – ЦСКА. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы.

Футболисты выходят на поле с портретами родственников — ветеранов Великой Отечественной войны.

Футболисты, тренеры и арбитры вышли на поле с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Болельщики на трибунах поддержали акцию: волонтёры «Бессмертного полка» раздали перед матчем более 30 тысяч георгиевских ленточек.

На открытии дерби выступил народный артист России Александр Домогаров, исполнив песню «От героев былых времён» из кинофильма «Офицеры».

Первый символический удар нанесли ветеран Великой Отечественной войны, участник Берлинской операции 98-летний Рем Васильевич Балакирев, экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов, а также праправнук трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба Святослав Кожедуб — профессиональный футболист, воспитанник «Спартака».

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал этот день великим историческим для каждой российской семьи, подчеркнув, что футбольная семья — не исключение. По его словам, в год 80-летия Победы удалось реализовать масштабную мемориальную акцию, объединившую футболистов, тренеров и арбитров, а пример футбола вдохновил другие федерации и клубы.

Сегодня «Бессмертный полк» пройдёт также на матче «Краснодар» – «Динамо», а с 8 по 11 мая — на всех играх РПЛ, Первой и Второй лиги, Юношеской футбольной лиги и женской Суперлиги.

В прошлом году акция впервые прошла на спортивных аренах в рамках программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», охватив более 70 матчей в 50 регионах. Тогда более 5000 игроков, тренеров и арбитров вышли с портретами героев-фронтовиков, а на трибунах акцию поддержали свыше 300 тысяч болельщиков.

Акция «Бессмертный полк» в России в этом году пройдёт исключительно в онлайн-формате, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента уточнил, что очное шествие состоится только за рубежом — в государствах, где сохраняется интерес к этому мероприятию.