«Вражина и клоун»: В Совфеде прошлись по Зеленскому после лжи о «сорванном РФ» перемирии

Владимир Зеленский является «феноменальным лжецом, провокатором и трусом». Такое заявление сделал член Совета Федерации Владимир Джабаров после того, как украинский лидер высказался о якобы нарушении перемирия со стороны России.

«Мы что, не понимаем, что делать с провокатором и лжецом? Вчера Мария Захарова заявила, что Зеленский даже в войсках не дал команду, чтобы 6‑го числа было перемирие, о котором он говорил. И они атаковали нашу территорию огромным количеством дронов», — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что если Зеленский даст команду о перемирии, то ему лучше не ездить на Украину, потому что его там «могут достать». По словам Джабарова, украинский лидер будет прятаться у европейских спонсоров в подвалах и бункерах.

Он трус, который может работать только с беспилотниками, причём против мирных граждан... А вот в честном бою он, конечно, редкий трус, никогда в жизни с Россией сражаться не будет Владимир Джабаров Член Совета Федерации

Джабаров добавил, что Зеленский «доиграется», так как терпение российского народа не бесконечно. По словам сенатора, наша страна не встречала такого врага со времён разгрома нацистской Германии.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию с 8 мая, но только если и Москва будет его соблюдать. Он пожаловался на атаки российских дронов и армии, но при этом ни слова не сказал о сегодняшнем налёте сотен украинских беспилотников на российские регионы. По его словам, Москва не намерена прекращать огонь.