7 мая, 12:30

МИД РФ счёл угрозой теракта слова Зеленского об ударе дронами 9 Мая

Россия расценивает слова киевского главаря Владимира Зеленского о нанесении удара по Москве в праздник 9 Мая как намерение киевского режима совершить теракт. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Открытую угрозу Зеленского атаковать Москву, парад, праздник 9 Мая, ветеранов, гостей мы рассматриваем как намерение совершить террористическую атаку, террористический акт», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия честно заявила об этом всему мировому сообществу, направив соответствующую ноту по всем возможным дипломатическим каналам, а также сообщила о том, как будет действовать в ответ.

Напомним, 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы по инициативе президента Владимира Путина был введён режим прекращения боевых действий. В ответ на это Владимир Зеленский сначала пригрозил нанести удар по Красной площади во время проведения парада, однако впоследствии объявил о введении перемирия с полуночи 6 мая. Тем не менее это не помешало украинским силам предпринять массированную атаку на российские регионы, запустив за ночь 347 дронов.

Анастасия Никонорова
