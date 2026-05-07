МИД РФ счёл угрозой теракта слова Зеленского об ударе дронами 9 Мая

Россия расценивает слова киевского главаря Владимира Зеленского о нанесении удара по Москве в праздник 9 Мая как намерение киевского режима совершить теракт. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Открытую угрозу Зеленского атаковать Москву, парад, праздник 9 Мая, ветеранов, гостей мы рассматриваем как намерение совершить террористическую атаку, террористический акт», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия честно заявила об этом всему мировому сообществу, направив соответствующую ноту по всем возможным дипломатическим каналам, а также сообщила о том, как будет действовать в ответ.