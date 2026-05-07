7 мая, 17:54

Долговая нагрузка строительных компаний в РФ достигла 500% от прибыли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Makeev Petr

Долговая нагрузка российских строительных компаний почти достигла 500 процентов EBITDA — совокупный долг оказался в пять раз выше прибыли сектора. Об этом сообщают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своём докладе, пишет газета «Известия».

Спад в секторе уже закрепился: в январе 2026 года снижение составило 5,5 процента, в феврале — 1,1 процента с учётом сезонности. Проблемы со строительством жилья связывают с высокой ключевой ставкой, ужесточением условий по ипотеке и сокращением бюджетных расходов.

На застройщиков также давит удорожание кредитов. По данным ЦМАКП, компании уже отдают в счёт процентов по займам 37 процентов своей прибыли. В первом квартале 2026-го объём строительных работ сократился на 10 процентов год к году. Аналитики объясняют такую динамику отменой массовой льготной ипотеки, ужесточением семейных программ и высокими ставками по кредитам.

С 1 апреля вступили в силу законы о снижении долговой нагрузки на россиян

Ранее сообщалось, что с 1 мая в России вступил в силу запрет на поставку ряда строительных материалов без маркировки «Честный знак». Нововведение касается цемента, гипса, сухих смесей, монтажной пены, герметиков и мастик как отечественного, так и импортного производства. При этом, несмотря на опасения бизнеса, маркировка не окажет влияния на цены.

Анастасия Никонорова
