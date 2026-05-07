Долговая нагрузка строительных компаний в РФ достигла 500% от прибыли

Долговая нагрузка российских строительных компаний почти достигла 500 процентов EBITDA — совокупный долг оказался в пять раз выше прибыли сектора. Об этом сообщают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своём докладе, пишет газета «Известия».

Спад в секторе уже закрепился: в январе 2026 года снижение составило 5,5 процента, в феврале — 1,1 процента с учётом сезонности. Проблемы со строительством жилья связывают с высокой ключевой ставкой, ужесточением условий по ипотеке и сокращением бюджетных расходов.

На застройщиков также давит удорожание кредитов. По данным ЦМАКП, компании уже отдают в счёт процентов по займам 37 процентов своей прибыли. В первом квартале 2026-го объём строительных работ сократился на 10 процентов год к году. Аналитики объясняют такую динамику отменой массовой льготной ипотеки, ужесточением семейных программ и высокими ставками по кредитам.