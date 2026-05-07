Польша не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева в преддверии Дня Победы

Польша не будет эвакуировать дипломатов из Киева на фоне предупреждений России об обязательном ответе в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы в Москве. Об этом заявили в МИД европейской республики.

«У нас нет планов какого-либо изменения режима или объёма работы нашего представительства в Киеве», — сказал собеседник РИА «Новости». Внешнеполитическое ведомство также не планирует ротации состава.