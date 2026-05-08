Стало известно место эвакуации иностранных дипломатов из Киева при «ударе возмездия» России
Иностранные дипломаты, работающие в Киеве, в случае ответа России на украинские провокации в День Победы, вероятно, покинут центр города и укроются на окраинах — например, в санаториях. Об этом заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с URA.ru.
По мнению эксперта, зарубежные посольства прислушаются к рекомендации спикера МИД РФ Марии Захаровой об эвакуации и призовут граждан своих стран последовать их примеру. В противном случае сотрудникам могут грозить уголовные дела, если кто-то из людей пострадает, пока сами они залягут «на дно».
Клинцевич полагает, что на опасный период дипломаты «выскочат» из столицы и переждут где-нибудь в пригородах.
Ранее Москва официально уведомила зарубежные страны о том, что им стоит заблаговременно вывезти своих дипломатов из Киева — на случай, если российским военным придётся реагировать на возможные провокации украинской стороны в День Победы. Однако Евросоюз эти предупреждения не стал воспринимать всерьёз. К примеру, Польша уже отказалась вывозить работников своего посольства.
