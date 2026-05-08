Зловещий хомячок: Вирусолог рассказал, может ли хантавирус «андес» добраться до России

Распространение штамма хантавируса «андес» в России маловероятно, заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, главным переносчиком этого варианта инфекции считается длиннохвостый рисовый хомячок. Такой вид грызунов обитает в Центральной и Южной Америке, но в России, как отметил специалист, он никогда не встречался.

«Распространение вируса «андес», вызывающего хантавирусный кардиопульмональный синдром (заболевание, поражающее легкие и сердечно-сосудистую систему), в России маловероятно. Основной его носитель, и, возможно, единственный — это длиннохвостый рисовый хомячок. У нас пока этих хомячков нет и не было», — сказал Альтштейн РИА Новости.

При этом хантавирусы в России есть. Вирусолог уточнил, что они распространены в Поволжье и на Урале, где ежегодно фиксируют сотни и тысячи случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Интерес к теме вырос после вспышки на круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. По данным ВОЗ, после заражения на судне умерли трое туристов, ещё несколько человек заболели.

Штамм «андес» считается одной из наиболее опасных разновидностей хантавируса. Ранее специалисты отмечали, что смертность при таком заражении может достигать 30–50%.

Ранее Life.ru писал, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о высокой смертности при предыдущих эпидемиях хантавируса. По словам представителя ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд, ключевую роль играют раннее выявление болезни и своевременное поддерживающее лечение.