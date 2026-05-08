День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 08:27

Футболисты московского «Динамо» застряли в Краснодаре из-за закрытия аэропортов

Обложка © ФК «Динамо» Москва

Обложка © ФК «Динамо» Москва

Футболисты московского «Динамо» продолжают оставаться в Краснодаре после ответного матча финала Кубка России против местного одноимённого клуба — вылететь они не могут из-за закрытия аэропортов Юга России после удара дронов ВСУ по филиалу «Аэронавигации». Матч завершился вничью 0:0, а в серии пенальти победу одержал «Краснодар» (5:6).

«В связи с закрытием аэропортов юга России мы продолжаем находиться в Краснодаре и ждем дальнейших новостей», — объяснили ТАСС в пресс-службе бело-голубых.

14 тыс. пассажиров ждут вылета в аэропортах после удара ВСУ по «Аэронавигации»
14 тыс. пассажиров ждут вылета в аэропортах после удара ВСУ по «Аэронавигации»

Ранее Минтранс РФ сообщил о приостановке работы 13 аэропортов на юге России, включая Краснодар, Сочи, Волгоград и другие. ВСУ во время действия перемирия атаковали филиал «Аэронавигация Юга России». В связи с этим в Ростове-на-Дону введён режим ЧС. Около 14 тысяч пассажиров ждут вылета, в основном на рейсах по России.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Росавиация
  • ФК Динамо Москва
  • Футбол
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar