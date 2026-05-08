Футболисты московского «Динамо» застряли в Краснодаре из-за закрытия аэропортов
Обложка © ФК «Динамо» Москва
Футболисты московского «Динамо» продолжают оставаться в Краснодаре после ответного матча финала Кубка России против местного одноимённого клуба — вылететь они не могут из-за закрытия аэропортов Юга России после удара дронов ВСУ по филиалу «Аэронавигации». Матч завершился вничью 0:0, а в серии пенальти победу одержал «Краснодар» (5:6).
«В связи с закрытием аэропортов юга России мы продолжаем находиться в Краснодаре и ждем дальнейших новостей», — объяснили ТАСС в пресс-службе бело-голубых.
Ранее Минтранс РФ сообщил о приостановке работы 13 аэропортов на юге России, включая Краснодар, Сочи, Волгоград и другие. ВСУ во время действия перемирия атаковали филиал «Аэронавигация Юга России». В связи с этим в Ростове-на-Дону введён режим ЧС. Около 14 тысяч пассажиров ждут вылета, в основном на рейсах по России.
