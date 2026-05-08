Футболисты московского «Динамо» застряли в Краснодаре из-за закрытия аэропортов

Футболисты московского «Динамо» продолжают оставаться в Краснодаре после ответного матча финала Кубка России против местного одноимённого клуба — вылететь они не могут из-за закрытия аэропортов Юга России после удара дронов ВСУ по филиалу «Аэронавигации». Матч завершился вничью 0:0, а в серии пенальти победу одержал «Краснодар» (5:6).