Галину Ненашеву похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище
Галина Ненашева. Обложка © ИТАР-ТАСС / Микляев Сергей
Заслуженную артистку России Галину Ненашеву похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом журналистам рассказали в семье почившей.
"[Церемония прощания пройдёт] в прощальном зале в 12:00 в этот же день», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, на 86-м году жизни ушла из жизни Галина Ненашева. Ей было 85 лет. В последний раз актриса и певица мелькала на телеэкранах в прошлом году. Обстоятельства кончины не раскрываются. Известно, что её наследство получит дочь.
