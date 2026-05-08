Заслуженную артистку России Галину Ненашеву похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом журналистам рассказали в семье почившей.

"[Церемония прощания пройдёт] в прощальном зале в 12:00 в этот же день», — сказал собеседник ТАСС.