Ослепший вор в законе Хобот вышел на свободу и мечтает вернуть зрение
Андрей Вознесенский, известный в криминальной среде как Хобот. Фото © РЕН ТВ
Суд утвердил освобождение 64-летнего Андрея Вознесенского, известного в криминальной среде как Хобот. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным канала, год назад он получил приговор, однако к этому моменту почти полностью потерял зрение. После этого адвокаты добились его освобождения.
«Я в жизни бы не подумал, что человек может проснуться — и не увидеть вообще ничего, даже своего отражения в зеркале», — сказал Вознесенский.
По данным «112», освобождение он никак не отмечал, но заявил, что рад решению суда и благодарен за него. Мужчина также не теряет надежды восстановить зрение с помощью электронного импланта.
В колонии Хобот занимался творчеством. В частности, он анонсировал песню о маршале Жукове к 9 Мая, которую написал для детского хора.
В мае 2025 года Московский областной суд приговорил Вознесенского, сменившего фамилию на Белов, к восьми годам и двум месяцам заключения. После вынесения приговора он заявлял, что ему не стыдно за свой образ жизни, но и гордиться ему нечем.
А ранее член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз утратил влияние в колонии из-за серьёзных проблем со зрением и теперь просит о медицинской помощи.
