Ослепший вор в законе Хобот вышел на свободу и мечтает вернуть зрение

Суд утвердил освобождение 64-летнего Андрея Вознесенского, известного в криминальной среде как Хобот. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, год назад он получил приговор, однако к этому моменту почти полностью потерял зрение. После этого адвокаты добились его освобождения.

«Я в жизни бы не подумал, что человек может проснуться — и не увидеть вообще ничего, даже своего отражения в зеркале», — сказал Вознесенский.

По данным «112», освобождение он никак не отмечал, но заявил, что рад решению суда и благодарен за него. Мужчина также не теряет надежды восстановить зрение с помощью электронного импланта.

В колонии Хобот занимался творчеством. В частности, он анонсировал песню о маршале Жукове к 9 Мая, которую написал для детского хора.

В мае 2025 года Московский областной суд приговорил Вознесенского, сменившего фамилию на Белов, к восьми годам и двум месяцам заключения. После вынесения приговора он заявлял, что ему не стыдно за свой образ жизни, но и гордиться ему нечем.

А ранее член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз утратил влияние в колонии из-за серьёзных проблем со зрением и теперь просит о медицинской помощи.