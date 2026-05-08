День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 09:49

Хорватская РСЗО RAK-SA-12 и украинские «Грады» сгорели в огне ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Российские вооруженные силы в ходе недавних боевых действий нанесли удары по нескольким ключевым целям, включая хорватскую боевую машину РСЗО RAK-SA-12 и две установки РСЗО «Град» украинских войск. Российские военные использовали ударные беспилотники, ракетные системы и артиллерию для уничтожения упомянутых объектов, сообщили в Министерстве обороны.

«В течение прошедшей недели ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две боевые машины РСЗО «Град» и две роботизированные платформы реактивной системы залпового огня», — уточнили в сводке МО РФ 8 мая.

За неделю до начала перемирия ВС РФ освободили от ВСУ два населённых пункта
За неделю до начала перемирия ВС РФ освободили от ВСУ два населённых пункта

Ранее в Минобороны предупредили, что Российская армия нанесёт удар прямо по центру Киева, если Украина попытается сорвать Парад Победы на Красной площади. В ведомстве назвали это «адекватным ответом», а вот в Кремле надеются, что делать этого не придётся.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar