Российские вооруженные силы в ходе недавних боевых действий нанесли удары по нескольким ключевым целям, включая хорватскую боевую машину РСЗО RAK-SA-12 и две установки РСЗО «Град» украинских войск. Российские военные использовали ударные беспилотники, ракетные системы и артиллерию для уничтожения упомянутых объектов, сообщили в Министерстве обороны.

«В течение прошедшей недели ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две боевые машины РСЗО «Град» и две роботизированные платформы реактивной системы залпового огня», — уточнили в сводке МО РФ 8 мая.

Ранее в Минобороны предупредили, что Российская армия нанесёт удар прямо по центру Киева, если Украина попытается сорвать Парад Победы на Красной площади. В ведомстве назвали это «адекватным ответом», а вот в Кремле надеются, что делать этого не придётся.