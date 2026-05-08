В Кремле 9 мая пройдёт торжественный приём для глав иностранных делегаций

Традиционный торжественный приём 9 Мая в честь зарубежных и почётных гостей в столице пройдёт в обычном формате. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос о том, будут ли отличия в формате мероприятия в связи с тем, что парад на Красной площади и акция «Бессмертный полк» в этом году пройдут в несколько изменённом виде, он сказал, что ничем не будет отличаться.