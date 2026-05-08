8 мая, 10:24

В Кремле 9 мая пройдёт торжественный приём для глав иностранных делегаций

Обложка © Life.ru

Традиционный торжественный приём 9 Мая в честь зарубежных и почётных гостей в столице пройдёт в обычном формате. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На завтра — на 9 Мая — в Кремле запланирован приём для глав государств и делегаций, приглашённых на военный парад», — отметил представитель Кремля.

В ответ на вопрос о том, будут ли отличия в формате мероприятия в связи с тем, что парад на Красной площади и акция «Бессмертный полк» в этом году пройдут в несколько изменённом виде, он сказал, что ничем не будет отличаться.

Песков: Москва остаётся открытой к продолжению переговоров по Украине

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в День Победы участники СВО снова пройдут торжественным маршем по брусчатке Красной площади. Также в этом году на параде на Красной площади не будет колонн боевой техники. Основной упор решено сделать не на демонстрацию вооружений, а на парадные пешие подразделения, торжественные церемонии и историческую атрибутику, связанную с Днём Победы.

Анастасия Никонорова
