В Кремле 9 мая пройдёт торжественный приём для глав иностранных делегаций
Традиционный торжественный приём 9 Мая в честь зарубежных и почётных гостей в столице пройдёт в обычном формате. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На завтра — на 9 Мая — в Кремле запланирован приём для глав государств и делегаций, приглашённых на военный парад», — отметил представитель Кремля.
В ответ на вопрос о том, будут ли отличия в формате мероприятия в связи с тем, что парад на Красной площади и акция «Бессмертный полк» в этом году пройдут в несколько изменённом виде, он сказал, что ничем не будет отличаться.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в День Победы участники СВО снова пройдут торжественным маршем по брусчатке Красной площади. Также в этом году на параде на Красной площади не будет колонн боевой техники. Основной упор решено сделать не на демонстрацию вооружений, а на парадные пешие подразделения, торжественные церемонии и историческую атрибутику, связанную с Днём Победы.
