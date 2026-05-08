Сестра мальчика, который умер в школе в Приморье, выписана из больницы
Карета скорой помощи.
Сестра мальчика, который умер в школе посёлка городского типа Ярославский Хорольского округа, выписана из больницы. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минздрава Приморья.
«[Она] чувствует себя хорошо. Через несколько недель пройдет дополнительный курс вакцинации», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, в Приморье начали проверку после смерти десятилетнего мальчика. По одной из версий, причиной могла стать острая менингококковая инфекция. После инцидента специалисты начали обследовать лиц, контактировавших с несовершеннолетним.
