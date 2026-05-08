8 мая, 11:42

Генерал Соболев: Россия не ударит по Киеву за приостановку полётов на юге страны

Обложка © Life.ru

Россия не станет нарушать объявленное президентом перемирие в честь 9 Мая и наносить удары по Киеву из-за коллапса в украинских аэропортах, устроенного ВСУ. Такую позицию в разговоре с НСН озвучил член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Он отметил, что Москва нанесёт ответный удар в другом случае — если киевский режим попытается сорвать празднование Дня Победы. И об этом уже заявлялось.

«Тогда мы нанесём массированный удар по центру Киева. Нужно понимать, что президент России поставил четкую задачу, речь идёт о жёстком ответе на атаку Москвы в период праздников», — объяснил военный. По его словам, к случаям нарушения перемирия всё это не относится.

Девочка и трое взрослых пострадали от атак ВСУ в Белгородской области

Ранее Life.ru рассказывал, что всё авиасообщение на Юге нашей страны парализовано, поскольку Киев нанёс удар по административному зданию филиала «Аэронавигации Юга России». В итоге воздушные гавани в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе, Элисте прекратили свою работу. 14 тысяч человек вынуждены ждать.

Владимир Озеров
