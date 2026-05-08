Письмо Владимира Зеленского, которое премьер Словакии Роберт Фицо должен передать российскому лидеру Владимиру Путину, вряд ли содержит серьёзные предложения. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Юрий Светов.

По словам аналитика, максимум, на что можно рассчитывать, — это стандартный набор фраз о немедленном перемирии или предложение об обмене пленными. Ни о каком долгожданном прорыве речи не идёт. Зеленский, как подчеркнул эксперт, не готов признать реалии на земле: уйти с российских территорий, остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

«Я не верю, что в письме Зеленского для Путина будет что-то серьёзное. Каких заявлений можно ожидать от человека, который назначает перемирие и потом сразу сам его срывает?» — задался вопросом Светов.

Особых надежд на изменение позиции Киева политолог не питает. Глава киевского режима, по его мнению, пытается протянуть до выборов в США, надеясь, что республиканцы проиграют и тогда ситуация изменится. Однако проигрыш Киева в конфликте, уверен Светов, неизбежен.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, направляющийся в Москву на 9 Мая, выступит в роли неформального дипкурьера. По данным МИД Республики, политик передаст президенту РФ Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. В Совете Федерации заявили, что Москва ожидает письмо от главаря киевского режима.