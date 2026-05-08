Мать сделала тату двухлетнему сыну, потому что «он сам попросил»

В США арестовали мать, которая сделала тату своему двухлетнему сыну. Она заявила, что ребёнок сам попросил. Об этом пишет New York Post.

Женщину по имени Брук МакДэниел задержали после того, как в полицию поступила жалоба на жестокое обращение с ребёнком. У малыша на правом предплечье заметили чёрную точку — свежую татуировку, вокруг которой было покраснение.

В документах об аресте сказано, что МакДэниел заявила полицейским: ребёнок сам «попросил» сделать тату, пока она делала себе на ноге. Свидетели тоже подтвердили, что женщина говорила, будто малыш «сам хотел» эту татуировку.

Кроме того, полиция сообщила об «ужасных» условиях жизни в доме. МакДэниел предъявили обвинение в жестоком обращении с ребёнком. Её посадили в тюрьму округа, но могут выпустить до суда, если она внесёт залог — 5000 долларов.

