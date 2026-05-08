Первый пошёл: Авиасообщение начали восстанавливать на юге России
Обложка © Telegram/Владимир Владимиров
Авиасообщение на юге России возобновилось, первые самолёты уже вылетели из аэропортов этих регионов. Так, Boeing 737-500 авиакомпании Utair отправился в Москву из Минвод в 15:02, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Это борт на Москву, который только что вылетел из аэропорта Минеральные Воды. Наши воздушные гавани возвращаются к нормальному режиму работы», — написал глава региона.
Минтранс объявил, что авиасообщение на юге России планируется возобновить после 15:00 мск с учётом корректировок расписания. До конца 8 мая в южные аэропорты планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов. В настоящее время, по данным Росавиации, временные ограничения на использование воздушного пространства пока ещё действуют во Владикавказе (Беслан), Геленджике, Грозном, Краснодаре (Пашковский) и Сочи.
Как ранее сообщал Life.ru, всё авиасообщение на юге России оказалось парализовано из-за удара Киева по административному зданию филиала «Аэронавигации Юга России». В результате воздушные гавани в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте прекратили свою работу, и 14 тысяч человек вынуждены ожидать восстановления работы аэропортов.
