Первый пошёл: Авиасообщение начали восстанавливать на юге России

Авиасообщение на юге России возобновилось, первые самолёты уже вылетели из аэропортов этих регионов. Так, Boeing 737-500 авиакомпании Utair отправился в Москву из Минвод в 15:02, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Это борт на Москву, который только что вылетел из аэропорта Минеральные Воды. Наши воздушные гавани возвращаются к нормальному режиму работы», — написал глава региона.

Минтранс объявил, что авиасообщение на юге России планируется возобновить после 15:00 мск с учётом корректировок расписания. До конца 8 мая в южные аэропорты планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов. В настоящее время, по данным Росавиации, временные ограничения на использование воздушного пространства пока ещё действуют во Владикавказе (Беслан), Геленджике, Грозном, Краснодаре (Пашковский) и Сочи.