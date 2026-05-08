«Кресты, кресты, кресты»: Графолог нашла гнев и безысходность в предсмертной записке Эпштейна

Америнский финансист Джеффри Эпштейн находился в таких условиях, при которых самоубийство оказалось для него единственным выходом. Графолог Татьяна Кузнецова по просьбе Life.ru проанализировала его предсмертную записку — и назвала состояние одизного бизнесмена безысходным.

Тех психологических аспектов, которые могли бы его подвести к сведению счётов с жизнью, в условиях, когда на него не воздействуют, мы в почерке в принципе не увидим. А вот то состояние, в котором он находился, — некое состояние безысходности — можем. Татьяна Кузнецова Графолог

Кузнецова призналась, что раньше уже изучала другие почерки Эпштейна, но на предмет сексуальных патологий. Она подчеркнула, что педофилия — это именно про патологию, и в других образцах она видела меньше паттернов маниакальности, но больше расчёта, манипулятивности и высокого интеллекта.

В самой предсмертной записке графолог увидела мощный внутренний конфликт. В начале текста — внутренний крик, раздражение и гнев, но дальше Эпштейн берёт себя в руки, постепенно прилипая к строке. Такой паттерн, объясняет эксперт, свойственен ему вне зависимости от ситуации: он мог контролировать себя, обладал отличной интуицией, хорошо чувствовал людей, мимикрировал и подстраивался под собеседника.

Кузнецова обратила внимание на последние буквы в строках: они заваливаются вниз. Такие проявления, по её мнению, бывают, когда у человека уже нет сил сопротивляться. Состояние — крайне тяжёлое, из ряда вон выходящее. Эпштейн даже не старается ориентироваться на строки, что говорит об абсолютном игнорировании и безразличии.

Читабельность текста сильно снижена — это отрыв и погружение в себя. Почерк очень острый, рубленый, что выдаёт высочайший уровень внутреннего напряжения и агрессию. Графолог увидела и штрихи, направленные влево (аутоагрессия), и резкие горизонтальные выпады вправо (агрессия на внешний мир). Это, по её словам, реакция на обстоятельства, которые сложились так, что Эпштейн вынужден был принять решение уйти из жизни.

Кузнецова также указала на строчные буквы «t» и «f», которые по своей форме содержат перекрестие. Именно из-за них, пояснила эксперт, весь текст визуально напоминает череду крестов.

«Я понимаю, что здесь английский текст, есть строчные буквы вроде «t» или «f», которые сами по себе представляют пересечение. Но всё же даже невооружённым взглядом видно: этот текст прямо весь в крестах. Расфокусируйте взгляд и посмотрите издалека — тут одни кресты, кресты, кресты. Это демонстрирует безысходность ситуации. Как будто: «всё, я ставлю на себе крест», — заключила наша собеседница.

Напомним, в США на днях обнародовали рукопись, которая, вероятно, является предсмертной запиской Джефри Эпштейна. Заметка долгие годы была скрыта от публики и мелькала лишь в материалах дела его экс-сокамерника Николаса Тартальоне. Официально документ опубликовал федеральный судья.