Боец СВО Мулла 130 дней провёл в тылу ВСУ и координировал удары Армии России

Участник СВО с позывным Мулла провёл в тылу врага 130 дней, отказывался покинуть занятую позицию и всё это время координировал действия Армии России, рассказал военкор RT Влад Андрица. По его данным, 53-летний уроженец Башкортостана добровольно отправился в зону спецоперации осенью 2023 года.

Он участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области, занял опорный пункт в километре от российских позиций, а утром понял, что находится далеко за линией фронта. Командир по рации приказал оставаться на месте. Первые 28 дней боец прожил в одной комнате кирпичного здания. Сослуживцы сбрасывали ему с дронов пауэрбанки, еду и воду. Спал он с восьми утра до двух часов дня, когда можно было контролировать воздушное пространство с помощью БПЛА.

Мулла отдыхал на автомобильных сиденьях. Когда украинские военные ходили поблизости, он клал в карман гранату и был готов подорвать себя. При этом он постоянно передавал разведданные и корректировал огонь сослуживцев. Примерно через 40–50 дней командир предложил ему выходить, но боец отказался, продолжив корректировку. В итоге его пребывание в тылу ВСУ растянулось на 130 дней.

Ранее Дмитрий Медведев сравнил героев СВО с поколением победителей. Участвуя в специальной военной операции, россияне продолжают ратные традиции поколения победителей, заявил зампред Совбеза РФ.