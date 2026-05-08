МИД: Россия сожалеет об отказе Израиля в разгрузке российскому сухогрузу

Москва с сожалением восприняла отказ израильской стороны в разгрузке российского сухогруза Panormitis с зерном в порту Хайфы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотели бы отметить, что в Москве с сожалением восприняли такой шаг, предпринятый явно под давлением Киева», — отметила Захарова.