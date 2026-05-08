МИД: Россия сожалеет об отказе Израиля в разгрузке российскому сухогрузу
Здание МИД России в Москве.
Москва с сожалением восприняла отказ израильской стороны в разгрузке российского сухогруза Panormitis с зерном в порту Хайфы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Хотели бы отметить, что в Москве с сожалением восприняли такой шаг, предпринятый явно под давлением Киева», — отметила Захарова.
Ранее Украина заявила о претензиях к Израилю в связи с поставками российского зерна, которое Киев считает «незаконно вывезенным». Причиной реакции стали данные о том, что одно из израильских судоходных предприятий приняло судно с российским зерном, выращенным в новых регионах РФ. Украинские власти попросили Израиль задержать этот корабль, зашедший в порт Хайфы, и конфисковать груз, находящийся на борту.
