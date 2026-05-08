8 мая, 13:45

МИД: Россия сожалеет об отказе Израиля в разгрузке российскому сухогрузу

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Москва с сожалением восприняла отказ израильской стороны в разгрузке российского сухогруза Panormitis с зерном в порту Хайфы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотели бы отметить, что в Москве с сожалением восприняли такой шаг, предпринятый явно под давлением Киева», — отметила Захарова.

Израильский импортёр отложил разгрузку пшеницы РФ из-за рисков санкций ЕС

Ранее Украина заявила о претензиях к Израилю в связи с поставками российского зерна, которое Киев считает «незаконно вывезенным». Причиной реакции стали данные о том, что одно из израильских судоходных предприятий приняло судно с российским зерном, выращенным в новых регионах РФ. Украинские власти попросили Израиль задержать этот корабль, зашедший в порт Хайфы, и конфисковать груз, находящийся на борту.

Александра Мышляева
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Израиль
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
