Собянин сообщил о ликвидации 101 летевшего на Москву беспилотника
С полуночи четверга силы противовоздушной обороны уничтожили 101 беспилотный летательный аппарат на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.
«ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Собянин.
Напомним, Россия объявила перемирие на дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С 00:00 8 мая введён режим прекращения огня, который продлится до 10 мая. Несмотря на это, Киев не собирался его придерживаться, и уже в первый день допустил 1630 нарушений.
