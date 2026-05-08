8 мая, 14:06

Собянин сообщил о ликвидации 101 летевшего на Москву беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

С полуночи четверга силы противовоздушной обороны уничтожили 101 беспилотный летательный аппарат на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

«ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Собянин.

За семь часов системы ПВО сбили 145 беспилотников над регионами России

Напомним, Россия объявила перемирие на дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С 00:00 8 мая введён режим прекращения огня, который продлится до 10 мая. Несмотря на это, Киев не собирался его придерживаться, и уже в первый день допустил 1630 нарушений.

Александра Мышляева
