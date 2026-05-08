Москва может ударить по бункеру Владимира Зеленского, если ВСУ будут бить по российским городам, устраивая провокации на 9 Мая, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, вместо Москвы атаки ВСУ могут прийтись на любой крупный город, затем киевский режим будет внимательно следить за реакцией Кремля.

Ответные удары следует наносить не по пустым зданиям в центре украинской столицы, а по тем местам, где в этот день будут реально находиться люди, отдающие преступные приказы. Эксперт предлагает объявить «охоту на врага», чтобы Зеленскому не пришло в голову второй раз полететь, например, в сторону Армении или куда-либо ещё.

«Нужно то, что заставит противника бояться. Что при этом будет разрушено, роли играть не должно», — заключил специалист.

К слову, ВСУ целенаправленно провоцируют Россию на ответный удар, пытаясь сорвать празднование Дня Победы, ранее заявил Герой России Сергей Липовой. По его оценке, украинские власти сознательно рассчитывают на удары ВС РФ по столице, чтобы превратить их в крупную информационную провокацию для Европы и выбить новую помощь.