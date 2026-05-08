Губернатор Махонин поручил усилить защиту промышленности Прикамья от БПЛА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл заседание оперативного штаба, где главной задачей назвал усиление мер по защите промышленных объектов региона. На большинстве стратегически важных предприятий уже развернуты силы мобильно-огневых групп.

Глава региона отметил готовность заводов расширять оборону, а также высокую квалификацию их служб безопасности в условиях беспилотной угрозы — сотрудники знают алгоритм действий. На заседании обсудили первоочередные задачи по созданию региональной многоуровневой эшелонированной защиты, а также формирование местного подразделения БАРС, которое займётся подавлением БПЛА.

За три дня силами Минобороны России в небе над краем сбито 16 дронов. Специалисты ведут постоянный мониторинг. Махонин поблагодарил все экстренные и оперативные службы за слаженную работу и поручил главам территорий усилить информирование жителей о действиях при беспилотной опасности.