Не только шашлыки: 5 способов пережить майские без усталости и выгорания

Майские праздники дают возможность выдохнуть, сменить обстановку и провести время с близкими. Поездки за город, прогулки и свободный график помогают перезагрузиться. Но резкая смена ритма иногда приводит к усталости уже после отдыха. Важно найти баланс между активностью и восстановлением — тогда досуг действительно вернёт силы.

Лёгкая физическая активность без перегрузки

Простой способ поддержать себя в праздники — добавить немного движения в день. Речь не о жёстком режиме или интенсивных тренировках, а о базовой активности, которая легко вписывается в отдых. Утренняя зарядка на 10–15 минут, растяжка после сна или короткая функциональная тренировка с приседаниями, планкой и лёгким кардио — этого уже достаточно.

Даже привычную прогулку можно сделать более активной: выбрать маршрут с перепадами высоты, пройтись в быстром темпе или добавить остановки с простыми упражнениями на уличных площадках.

Если хочется сменить обстановку, можно провести тренировку в фитнес-клубе: побегать на дорожке в комфортном темпе, позаниматься на велотренажёре или эллипсе, а затем восстановиться в спа-зоне. Для домашних условий или загородного отдыха подойдут видеоформаты тренировок.

Спа-восстановление — один из способов расслабиться в праздники. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Blanscape

«В праздники многие выпадают из привычного ритма. Нам кажется, что мы отдыхаем, но для тела это стресс. Организм, настроенный на определённый график, тяжело реагирует на резкие перепады. Поэтому после длинных выходных мы часто чувствуем себя разбитыми и нуждаемся в «отдыхе после отдыха», — отмечает тренер сети фитнес-клубов DDX Fitness.

Чтобы этого избежать, эксперт советует придерживаться привычного режима сна и питания, а также сохранять хотя бы минимальную физическую нагрузку. Если полноценная тренировка не получается, её можно заменить прогулкой или короткой видеотренировкой. При хорошей погоде такие занятия стоит проводить на свежем воздухе.

Активный отдых на природе

Майские праздники часто проходят по схожему сценарию: поездки, встречи, дача. Но даже в привычный формат можно добавить разнообразие без ощущения перегруженности.

Например, заменить короткие поездки пешими прогулками, устроить мини-поход по лесу или парку с маршрутом на 5–7 километров, использовать велосипеды для передвижения между локациями или добавить активности на природе — бадминтон, фрисби и командные игры.

Май идеально подходит для занятий на свежем воздухе. Парки, набережные и загородные маршруты позволяют больше двигаться без ощущения полноценной тренировки. Быстрая ходьба, лёгкий бег, подтягивания, отжимания, упражнения на пресс или даже работа на даче помогают перезагрузиться и поддерживать привычный уровень активности.

Спокойный отдых и восстановление

Отдельным сценарием может стать более размеренный формат отдыха, когда акцент делается не на активности, а на переключении внимания.

Например, можно посвятить время чтению и наконец взяться за книгу, которая давно ждала своей очереди. Подойдут и простые творческие занятия: рисование, ведение заметок, фото-прогулки с фокусом на деталях или разбор старых снимков и воспоминаний.

Для отдыха подойдёт творчество. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cast Of Thousands

Чтобы снять напряжение после рабочих будней, можно добавить лёгкие расслабляющие практики. Йога или растяжка в фитнес-клубе, восстановление в спа-зоне, дыхательные упражнения или медитация дома помогают создать ощущение паузы, которой многим не хватает в повседневной жизни.

Новый опыт и смена привычных сценариев

Например, можно сходить на групповую тренировку: функциональный тренинг, танцевальные классы, растяжку или занятия на мобильность. Такой формат не требует специальной подготовки и воспринимается скорее как часть досуга, а не как обязанность.

«Современный фитнес становится всё доступнее для новичков. Люди выбирают форматы, которые не требуют усилий для старта и легко встраиваются в день. За счёт этого занятия становятся регулярными, а не эпизодическими», — добавляет эксперт DDX Fitness.

Время для себя и совместный отдых с близкими

Ещё один вариант — посвятить время небольшим личным проектам, до которых раньше не доходили руки. Это может быть обновление пространства дома, разбор гардероба, планирование поездок или составление списка целей на ближайшие месяцы.

Отдых с близкими. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Soloviova Liudmyla

Отдельный сценарий майских — совместная активность с близкими. Это может быть поход в фитнес-клуб на групповую тренировку, прогулки, мини-походы или игры на свежем воздухе. Такие занятия не требуют специальной подготовки, зато помогают объединить общение и движение, не превращая отдых в обязанность.

При этом не менее ценным остаётся и спокойный досуг: настольные игры, разговоры или просто отдых в комфортной обстановке.

Важно, что такой подход не заставляет выбирать между отдыхом и активностью. Несколько дней в свободном графике можно провести так, чтобы сохранить баланс и не чувствовать усталость после праздников. Чередование движения, спокойных занятий и смены сценариев помогает сделать отдых действительно восстанавливающим.

