Не считает себя алкоголиком: Как распознать зависимость до того, как станет поздно

Понять, что близкий человек страдает бытовым алкоголизмом, непросто — это начальная, стёртая форма зависимости, объяснил «Ленте.ру» врач-нарколог Роман Устинов. Он перечислил несколько тревожных сигналов, которые не стоит игнорировать.

Во-первых, человек ищет любой повод выпить: праздник, конец рабочей недели, встреча с друзьями, стресс, проблемы. Во-вторых, он продолжает работать и остаётся социально активным, но его интересы и хобби заметно сужаются.

Человек с зависимостью не считает себя алкоголиком. На замечания близких он агрессивно отвечает и приводит «веские» аргументы: «я могу бросить в любой момент, просто сейчас обстоятельства не те», «пью для настроения, чтобы заснуть или снять стресс».

«Меняется внешний вид, например, кожа становится грубее, появляются покраснения и отёки, часто краснеют глаза, человек становится менее чистоплотным и опрятным в одежде, также нарастают раздражительность, вспыльчивость, тревожность», — пояснил Устинов.

По словам врача, на проблему указывают увеличение доз, потеря контроля (когда выпил больше, чем планировал), частичная потеря памяти в состоянии опьянения, приём спиртного с утра, чтобы поправить самочувствие, а также привычка пить в одиночестве или скрывать факт употребления. Такое состояние может длиться годы. Из-за этого и сам зависимый, и его близкие думают, что это не болезнь, а просто привычка. И момент, когда с зависимостью ещё можно бороться, бывает упущен.

