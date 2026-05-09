Немецкий солдат провёл 8 лет в советском плену и считал, что его спасли русские

Жительница Германии Марианна Голлуб рассказала, как советские солдаты спасли её отца — немецкого военного, который попал в плен. Этой историей она поделилась с РИА «Новости».

Её отец, Герберт Рихард Роберт Голлуб, родился в Берлине в 1913 году. В 1933 году его призвали в армию, он дошёл до Сталинграда, а после отступления его подразделение оказалось в советском плену. Там он провёл восемь лет.

«Он говорил, что русские солдаты их спасли. Его и тех, кто остался жив из его подразделения. Им даже не нужно было стрелять — немцы были настолько истощены, что умерли бы от холода и голода буквально через несколько километров», — рассказала Голлуб.

Советские военные привезли обессиленных пленных на грузовиках. Многие сами не могли забраться в кузов — так сильно ослабли и обморозились. Тогда солдаты буквально поднимали каждого под руки и сажали в машину.

