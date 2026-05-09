Ким Чен Ын в поздравлении Путину пожелал победу и славу народу России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он передал самые искренние поздравления от имени правительства и народа КНДР, а также всему российскому народу.

«От имени правительства и народа КНДР шлю Вам и руководству России, всему братскому народу России самые искренние поздравления по случаю 81-й годовщины со дня победы в ВОВ», — говорится в опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) телеграмме главы государства.

Ким Чен Ын выразил глубокое уважение ветеранам, которые с несравненной храбростью и патриотизмом разгромили фашизм и защитили мир на земле. Он заявил, что гордится сотрудничеством с Путиным и открытием новой эпохи независимости, достоинства, мира и процветания на основе общих идеалов и чаяний народов обеих стран.

Лидер КНДР подтвердил, что правительство его страны готово укреплять и развивать союзнические отношения с Россией. Он пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной работе по защите достоинства и интересов России. Ким Чен Ын выразил надежду, что победа и слава будут на пути России.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву на празднование Дня Победы. Он заявил, что считает важным отдать дань уважения солдатам Красной армии. Фицо подтвердил, что у него есть «очень сильная причина» присутствовать на торжествах. Он подчеркнул, что решающую роль в победе над фашизмом сыграли народы бывшего Советского Союза, в том числе Россия.