«Я бы пошёл на это»: Трамп вызвался отправить переговорщиков в Москву
Президент США Дональд Трамп выразил готовность отправить американских переговорщиков в российскую столицу, чтобы содействовать урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил в разговоре с прессой.
«Я бы пошёл на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это», — сказал глава Белого дома. Кроме того, Трамп положительно оценил возможное продление действующего перемирия между Москвой и Киевом до 11 мая.
«Думаю, что все довольны. <...> Посмотрим, что произойдёт дальше», — добавил американский лидер.
Напомним, накануне хозяин Белого дома объявил о достижении взаимопонимания с Москвой и Киевом о трёхдневной паузе в боевых действиях — с 9 по 11 мая. Как уточнил Трамп, в это время также запланирована процедура обмена удерживаемыми лицами. Песков рассказал, что продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось.
