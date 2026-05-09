9 мая, 08:20

«Я бы пошёл на это»: Трамп вызвался отправить переговорщиков в Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп выразил готовность отправить американских переговорщиков в российскую столицу, чтобы содействовать урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил в разговоре с прессой.

«Я бы пошёл на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это», — сказал глава Белого дома. Кроме того, Трамп положительно оценил возможное продление действующего перемирия между Москвой и Киевом до 11 мая.

«Думаю, что все довольны. <...> Посмотрим, что произойдёт дальше», — добавил американский лидер.

Ушаков подтвердил обмен пленными с Украиной по формуле «тысяча на тысячу»

Напомним, накануне хозяин Белого дома объявил о достижении взаимопонимания с Москвой и Киевом о трёхдневной паузе в боевых действиях — с 9 по 11 мая. Как уточнил Трамп, в это время также запланирована процедура обмена удерживаемыми лицами. Песков рассказал, что продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось.

Юрий Лысенко
