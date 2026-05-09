«Я бы пошёл на это»: Трамп вызвался отправить переговорщиков в Москву

Президент США Дональд Трамп выразил готовность отправить американских переговорщиков в российскую столицу, чтобы содействовать урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил в разговоре с прессой.

«Я бы пошёл на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это», — сказал глава Белого дома. Кроме того, Трамп положительно оценил возможное продление действующего перемирия между Москвой и Киевом до 11 мая.

«Думаю, что все довольны. <...> Посмотрим, что произойдёт дальше», — добавил американский лидер.